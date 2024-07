Bürgerabende in Wegberg Parteien wollen Sommerpause nutzen

Politische Teilhabe stärkt demokratiefördernde Strukturen – dass diese Stärkung wichtiger denn je ist, da ist man sich bei allen Parteien innerhalb des demokratischen Spektrums einig. Auch in Wegberg tut sich was: In der vergangenen Woche haben sowohl die SPD als auch die CDU zum lockeren Miteinander eingeladen, bei dem Bürgerinnen und Bürger zum einen ihre politischen Vertreter und Vertreterinnen kennenlernen sollten und zum anderen in entspannter Atmosphäre die Chance hatten ihre politischen Belange vorzutragen.