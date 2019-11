Buchpräsentation mit Luisa und Johannes Donner aus Wegberg : Aus einer schlafenden Sammlung

Johnnes Donner (links) und seine Tochter Luisa präsentierten ihr Buch „Du bist so weit weg“ in der Buchhandlung von Ulrich Kirch (rechts) in Wegberg. Foto: Renate Resch

Wegberg „Du bist so weit weg“ ist eine Gemeinschaftsarbeit von Vater und Tochter mit Texten von Luisa Donner und Fotografien von Johannes Donner. Das Buch greift eine „schlafende Sammlung“ auf, die Arbeiten des Fotojournalisten aus Wegberg.

„Die Idee zu dem Buch ist bereits vor vielen Jahren entstanden“, erzählt Luisa Donner. „Mein Vater hatte in seinem Atelier sehr viele, nicht entwickelte Fotos als Negativstreifen liegen“. Johannes Donner war in den 1970er und 1980er Jahren im Raum Aachen als Fotojournalist tätig. Bei seiner Arbeit entstanden etwa 40.000 Fotos, welche noch immer in seinem Ordnern als Negative schlummern. „Ich interessiere mich sehr für Fotografie und wir waren früher immer wieder zusammen in der Dunkelkammer um Fotos zu entwickeln“, erinnert sich Luisa Donner. Sie ermunterte ihren Vater, seine schlafende Sammlung hervorzuholen, sie ihr zu zeigen und davon zu erzählen.

Das war der Anfang. Für Luisa Donner waren die Vorbereitungen für das Buch eine Möglichkeit, ihren Vater aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen und wahrzunehmen, ihn nicht mehr mit Kinderaugen zu sehen. Seit zwei Jahren lebt sie in Italien, in Mailand und sieht ihre Eltern nicht mehr so häufig. Um in Verbindung zu bleiben, führen sie Skype-Gespräche. Bei diesen Bild-Ton-Telefonaten zwischen Herbst 2017 und Sommer 2019 begann die Arbeit an dem Buch. An sieben langen Abenden besprachen die beiden eine Auswahl von etwa 200 Fotos. Sie erinnerten sich und entdeckten Neues. Diese Reise in die Vergangenheit und in die Erinnerungswelt ihres Vaters inspirierte Luisa Donner zum Schreiben von Prosatexten mit engerem oder weiteren Zusammenhang zu den Bildern.