Buchhandlung Kirch in Wegberg Viele Gratulanten schauen zum Jubiläum vorbei

Als Highlight der Jubiläumswoche stand eine Kinderlesung auf dem Programm, bei der Sabrina Wallek den Zuhörern in der gut gefüllten Buchhandlung Kirch die Geschichte von Zogg erzählte. Kurz darauf bekam ein historisch-literarisch interessiertes Publikum Einblicke in das Werk von Alexander Gossen, der sein Buch „Das Grab des Jakobus“ vorstellte. Nur am Montag blieben die Türen geschlossen, weil das Team um Inhaber Ulrich Kirch zum Betriebsausflug an den Rhein aufbrach. Während der gesamten Woche freute sich der Buchhändler über viele Gratulanten, die ihn in den vergangenen 25 Jahren begleitet haben. Nicht nur Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein und Bürgermeister Michael Stock, sondern viele Kunden nutzen den Anlass, über alte Zeiten und neue Perspektiven zu plaudern. Ein neues Erscheinungsbild am Schaufenster ergab sich durch die vielen Bilder, die bei einem Malwettbewerb eingereicht wurden. Da es kaum möglich war, einen Gewinner zu bestimmen, wurden die ersten drei Plätze per Los vergeben.