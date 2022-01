Hoher Schaden nach Brandstiftung : Feuer hinterlässt Spuren an Wegberger Grundschule und Turnhalle

Feuer hinterlässt Spuren an Wegberger Grundschule und Turnhalle

Durch einen Containerbrand sind Schäden an der Fassade der Grundschule und der Turnhalle in Wildenrath entstanden. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Die Stadt Wegberg schätzt den Schaden auf 50.000 bis 100.000 Euro. Unbekannte hatten mehrere Müllcontainer am Gebäude angezündet. Das genaue Ausmaß des Schadens steht noch nicht fest.

(stva) Anfang Januar ist es im rückwärtigen Bereich des Grundstücks der Grundschule Wildenrath zu einem Brand gekommen. Unbekannte hatten mehrere große Kunst­stoff-Müllbehälter angezündet. Aufgrund der Nähe zum Schulgebäude verursachte der Brand wegen der sich entwickelnden Hitze Schäden an der Fassade der Turnhallen­ sowie in kleinerem Umfang am älteren Gebäudeteil der Grund­schule.