Im Wegberg-Oval Großbrand zerstört Produktionshalle

Auch nach mehr als acht Stunden konnte die Feuerwehr noch nicht „Feuer aus“ melden: In der Nacht zu Donnerstag brach in einem Betrieb an der Friedrich-List-Allee in Wildenrath ein Großbrand aus. Schnell war klar, dass die Feuerwehr der Stadt Wegberg, für die Stadtalarm galt, nicht alleine die Flammen bekämpfen könnte, so rückten Kräfte zur überörtlichen Hilfeleistung aus Erkelenz, Hückelhoven und Wassenberg zur Einsatzstelle nach.