Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land In Kirche und Wohnwagen eingebrochen

Einbrüche in Kirche und Wohnwagen In der Nacht von Sonntag, 5. März, auf Montag, 6. März, kam es an der Straße St. Rochusweiler in Wegberg-Rödgen zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter gelangten nach Angaben der Polizei vermutlich über ein Fenster in die Erlöserkirche. Sie durchsuchten offensichtlich alle Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die unbekannten Täter jedoch nichts entwendet, heißt es weiter im Bericht. – In der Nähe der Erlöserkirche betraten bislang unbekannte Täter den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses und öffneten dort gewaltsam ein Seitenfenster eines abgestellten Wohnwagens. Im Innenraum durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Im Wohnwagen machten sie keine Beute, nahmen allerdings ein auf dem Grundstück befindliches Herrenfahrrad mit. Ob diese Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen hat.