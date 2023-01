Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Täter ergreifen Flucht Am Freitag, 30. Dezember, hebelten zwei bislang Unbekannte gegen 17.30 Uhr, das Fenster im Erdgeschoss einer Wohnung am Netteweg in Wegberg-Harbeck auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in einen Büroraum ein. Als ein Zeuge auf die Personen aufmerksam wurde, flüchteten sie über den Garten in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Eine Person ist männlich, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Daunenjacke, einen dunklen Kapuzenpullover und Jeans. Die zweite Person ist ebenfalls männlich und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie trug einen dunklen Kapuzenpullover und Jeans. Offenbar hatten die Täter keine Gelegenheit, Gegenstände zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02452 9200 entgegen.