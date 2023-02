Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Spielhallen-Gast beschädigt Automaten

Einbrüche in Keller- und Büroräume Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Wohn- und Geschäftshauses an der Karmelitergasse in Wegberg. Aus einem Lagerraum entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen spezielle Bohrer. In einem Büroraum an der Fußbachstraße durchsuchten Unbekannte, nachdem sie zuvor eine Tür aufbrachen, diverse Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum war dort in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.