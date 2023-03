Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Einbrüche auf Wegberger Stadtgebiet

Einbruch in Merbeck Unbekannte Täter sind in dieser Woche in ein Einfamilienhaus an der Krefelder Straße in Merbeck eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen Dienstagvormittag, 11.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie auch etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.