Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Einbruch in die Kreissparkasse

Berauschte Fahrer unterwegs Bei Kontrollen in den vergangenen Tagen hat die Polizei diverse Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Darunter waren Fahrer auf der Buscherbahn in Schwanenberg (Drogen), auf der St.-Johannes-Straße in Myhl (Drogen), auf der Hilfarther Straße in Hückelhoven (Drogen), auf der Meurer Straße in Ratheim (Alkohol) sowie auf der Buscher Straße in Ratheim (Drogen). Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, sie durften nicht weiterfahren und müssen mit Anzeigen rechnen.