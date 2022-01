Blaulicht-Einsätze in Wegberg : Dreiste Diebe beschäftigen die Polizei

In einem weiteren Fall fahndet die Polizei nach einer Frau, die mit einer gefälschten Kreditkarte bezahlt hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Wegberg Immer wieder berichtet die Kreispolizei Heinsberg vom so genannten „Antanzen“. Dabei lenken Kriminelle auf offener Straße die Aufmerksamkeit auf sich, so dass Mittäter Passanten bestehlen können. So geschehen jetzt auch in Wegberg.

Autoscheibe eingeschlagen Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 30. Januar, gegen 20 Uhr die Scheibe eines Pkw, der am Fahrbahnrand der Helpensteinstraße in Arsbeck stand, eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Täter, ohne aus dem Auto etwas zu stehlen, mit einem Fahrrad. Eine Videoüberwachung filmte die Tat. Offenbar war der Mann schon kurz vorher zu Fuß an dem Fahrzeug vorbeigegangen und hatte hineingeschaut, bevor er wenig später mit dem Fahrrad zum Fahrzeug zurückkehrte. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild und dunklem Haar. Er trug eine Winterjacke mit Kapuze, eine Jeanshose sowie Sneaker der Marke New Balance. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Täter. Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 9200 entgegen.

Einkauf mit gestohlener Kreditkarte Gegen 19.15 Uhr am Freitag, 28. Januar, haben zwei bisher unbekannte Männer versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte in einem Supermarkt an der Helpensteinstraße in Arsbeck einzukaufen. Die Kassiererin bemerkte die Unstimmigkeiten jedoch und behielt die Karten ein. Daraufhin flüchteten die beiden Männer fußläufig aus dem Markt. Einer der Männer hatte eine dunkle Hautfarbe, trug eine helle Jacke und eine Fellmütze im Fliegermützen-Stil. Der zweite Mann hatte einen helleren Hautton als sein Begleiter, dunkle Haare und einen Zopf. Er trug eine dunkle Jacke und einen weißen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Männern geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Bedrängt und bestohlen Ein 20-jähriger Mann aus Wegberg wurde am Samstag, 29. Januar, gegen 1.20 Uhr in der Nähe des Bahnhofs um seine Geldbörse gebracht. Eine Gruppe aus sechs Personen hatte sich dem jungen Mann genähert. Einer der Männer „tanzte“ den Wegberger an und bedrängte ihn so. Dabei entwendete er offensichtlich dessen Geldbörse samt Bankkarten, Dokumenten und Bargeld. Laut Beschreibung hatte der Täter ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und einen Zopf. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke. Hinweise zum Täter beziehungsweise der Personengruppe nimmt die Polizei unter Telefon 02452 9200 entgegen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz.

Papiercontainer angezündet In der Nacht zu Samstag, 29. Januar, sind an der Hochstraße in Wildenrath zwei Papierabfallcontainer in Brand geraten. Diese standen an der Rückseite der Grundschule und brannten komplett nieder. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst Anfang des Monats war es an der Grundschule in Wildenrath zu einer ähnlichen Tat gekommen, die zu Schäden an der Fassade führte.

(stva)