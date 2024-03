Streetworkerin in Wegberg Jugendliche greifen verstärkt zu Amphetaminen

Als Streetworkerin begibt Birthe Wernery, die mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen per du ist, sich in die Lebenswirklichkeiten ihrer Zielgruppe und besucht sie an ihren Treffpunkten. Sie weiß, dass ihr Beruf auch teils riskante und unvorhersehbare Situationen mit sich bringen kann. „Ich weiß, dass die meisten Jugendlichen bewaffnet unterwegs sind und leicht aggressiv werden können, was natürlich durch den Konsum von Alkohol oder chemischen Substanzen verstärkt wird.“ Angst bei der Arbeit habe sie jedoch keine. „Ich habe zu vielen eine gute Vertrauensbasis aufgebaut und achte auch sehr darauf, dieses Vertrauen nicht zu brechen“, sagt die 34-Jährige. Um diese Basis überhaupt entstehen lassen zu können, setzt sie sich regelmäßig unvorhersehbaren Situationen aus und toleriert auch grenzüberschreitendes Verhalten. „Meine Arbeitsweise zeichnet sich durch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit in der Planung und Durchführung von Aktionsvorhaben sowie in der Betreuung, Begleitung und Unterstützung der Zielgruppe mit teils erheblichen Entwicklungsdefiziten und Problemlagen aus“, fasst sie es in ihrem Jahresbericht zusammen.