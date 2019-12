„Biotopverbund im Westen – der Westwall“ im Kreis Heinsberg : Früher ein Bollwerk, heute ein Biotop

Wegberg Um die biologische Vielfalt in der Region zu fördern, haben die Naturschutzstation Haus Wildenrath und die Nabu-Naturschutzstation Aachen das Kooperationsprojekt „Biotopverbund im Westen – der Westwall“ aufgelegt.

Die erste Phase des Projektes „Biotopverbund im Westen – der Westwall“, in der unter anderem die noch vorhandenen Strukturen des Westwalls erfasst und die dort vorkommenden Biotope charakterisiert wurden, ist mittlerweile abgeschlossen. Jetzt beginnt die zweite Projektphase. Diese Maßnahmen sehen vor, spezielle Lebensräume zu fördern und so unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten erhalten zu können. Außerdem werden die Biotope entlang der ehemaligen Westwall-Linie weiter vernetzt.

Militärischer Zweck Der sogenannte Westwall wurde Ende der 1930er Jahre während des Dritten Reiches (1933 bis 1945) zu militärischen und propagandistischen Zwecken gebaut. Das 630 Kilometer lange Verteidigungssystem verlief im Westen von Kleve am Niederrhein südlich entlang der Grenze zu den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sowie Frankreich bis zur schweizerischen Grenze. Der Befestigungsgürtel an der Westgrenze war als Bollwerk gedacht und sollte einen Zweifrontenkrieg vermeiden und es Deutschland ermöglichen, seine Grenzen nach Osten zu zu erweitern und dort in die Offensive zu gehen. Der Westwall bestand aus zahlreichen Bauwerken wie Bunkern, Stollen, Gräben und Panzersperren, daneben aber auch aus natürlichen Barrieren wie Wäldern und Flüssen.

In dem Projekt „Biotopverbund im Westen – der Westwall“ werden die Biotope sowie die Tier- und Pflanzenarten am Westwall erfasst. Darauf aufbauend werden ein Konzept zur Stärkung des Biotopverbunds entwickelt und Artenschutzmaßnahmen umgesetzt. Über den Fortschritt des Projektes berichteten jetzt Biologin und Geschäftsführerin Brigitta Szyska und die zuständige Projektmitarbeiterin Astrid Linzen in der Naturschutzstation Haus Wildenrath. „Im Rahmen des LVR-Projektes wurde zum Beispiel der ausgediente Schlauchturm auf dem ehemaligen militärischen Gelände in Arsbeck als Biotopturm weiter ausgebaut“, erklärte Brigitta Szyska. Neben den bereits vorhandenen Nisthilfen für Schleiereulen sind nun im Turm auch Quartiere für Fledermäuse hergerichtet worden. Dazu wurden Fensteröffnungen und Zugänge zugemauert und Durchgänge zwischen den Geschossen geschlossen. Wenige zentimetergroße Öffnungen in den Wänden ermöglichen den Fledermäusen das Ein- und Ausfliegen in den neu geschaffenen geschlossenen Raum.