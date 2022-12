Biohof Müller in Harbeck Neues Bistro eröffnet mit größerem Hofladen

Ein Hofladen soll Hofladen bleiben und nicht zum Supermarkt mutieren – so lautet das Motto von Familie Müller, die in Wegberg-Harbeck einen Biohof betreibt. Nachdem der bisherige kleine Hofladen, der 2018 eröffnet wurde, zwischenzeitlich aus allen Nähten zu platzen drohte, wird am Mittwoch, 7. Dezember, ein neuer, großer Hofladen mit integriertem Bistro eröffnet. Angeboten werden Bioprodukte und Speisen aus eigener Herstellung beziehungsweise aus der Region. Damit lassen sich Transportwege sparen, es gibt immer eine gleichbleibende Frische und ist nah am Kunden, was nachhaltig und somit positiv für die Ökobilanz ist.