Wegberg : Bildungswoche: Stressfrei im Beruf

Stöbern im Programm der Volkshochschule Heinsberg. Foto: Kreis Heinsberg

Wegberg Eine Woche „Aufblühen statt Ausbrennen“ – Stressbewältigung und Entspannung vom Berufsalltag bietet die Volkshochschule vom 4. bis 8. Mai, Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, in der Naturschutzstation Haus Wildenrath auf dem Naturparkweg 2 in Wegberg-Wildenrath an.

Es ist bekannt, dass körperliche und seelische Gesundheit wichtig für unser Wohlbefinden sind und im direkten Zusammenhang mit unserer Leistungsfähigkeit und Lebensqualität stehen. Im Rahmen dieser Bildungswoche gehen die Teilnehmer der Frage nach, wie sie sich gesunderhalten und ihre Widerstandskraft stärken können. Sie wird von drei zertifizierten Kursleitern durchgeführt und beinhaltet u.a. ein durch die Zentrale Prüfstelle für Prävention geprüftes Programm zur Stressbewältigung.