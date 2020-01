Neujahrsempfang und Abtauparty zum Abschluss : Die Eisbahn bleibt der Liebling der Wegberger

Wegberg 7500 junge Menschen schnürten die Schlittschuhe, bei der Weltmeisterschaft im Bierkasten-Curling machten so viele Teams mit wie noch nie, das Winterdorf vor dem Rathaus blieb ein beliebter Treffpunkt: Nach zehn Jahren hat die Wegberger Eisbahn nichts von ihrem Reiz verloren.

Mit dem Neujahrsempfang der Stadt Wegberg, zu dem Bürgermeister Michael Stock für Samstag, 4. Januar, ab 19 Uhr in das kleine Winterdorf auf den Rathausplatz einlädt, und der großen Abtauparty mit der beliebten Karnevals-Coverband De Kloetschköpp aus Klinkum und DJ Mocking Jo geht an diesem Wochenende die 10. Wegberger Eisbahn zu Ende. Die Bilanz von Mario Kempf, der die Veranstaltung erstmals federführend als Mitarbeiter des Wegberger Stadtmarketings begleitet hat, fällt positiv aus. Höhepunkt bei den über 40 Veranstaltungen auf und neben der Eisbahn seit der Eröffnung am 15. November waren die 13 Spielabende der 10. Weltmeisterschaft im Bierkasten-Curling. An dem skurillen Bierkastenschubsen vor dem Wegberger Rathaus haben sich diesmal mehr als 150 Teams beteiligt – so viele wie noch nie. Im Finale fegten die „Steifen Pinne“ das Team von Bürgermeister Michael Stock („Die Bits“) vom Eis. Wegbergs Verwaltungschef muss sich mit dem Vize-Weltmeistertitel im Bierkasten-Curling begnügen.

Die siebenwöchige Veranstaltung Wegberger Eisbahn, die früher Winterzauber hieß, schreibt seit der Premiere im Jahr 2010 eine Erfolgsgeschichte. Die Eisbahn lockt Jahr für Jahr Tausende Leute nach Wegberg, das Projekt, das von der Werbegemeinschaft veranstaltet und von der Stadt Wegberg personell unterstützt wird, ist entgegen aller Befürchtungen kostendeckend. Diesmal haben mehr als 7500 Kinder und Jugendliche in der winterlichen Vor- und Nachweihnachtszeit ihre Schlittschuhe geschnürt und ihre Runden auf der 300 Quadratmeter großen Eisfläche vor dem Wegberger Rathaus gedreht. „Vormittags machten zusätzlich Schülerinnen und Schüler regen Gebrauch von dem Angebot, die Eisbahn kostenlos nutzen zu dürfen“, berichtet Mario Kempf. Das Rahmenprogramm haben die Werbegemeinschaft Wegberg um die beiden neuen Vorsitzenden Frank van Beekum und Tanja Schmidt sowie das Team von Stadtmarketing-Chef Mario Kempf auf die Beine gestellt. Mit ihrem Speisen- und Getränkeangebot an der Eisbahn tragen auch Wegberger Gastronomen wesentlich zum Erfolg bei, darunter Peter Jansen vom Bistro Japi‘s, der Holzstände, Schirme und Heizstrahler aufbaut, und „Bratfritze“ Wolfgang Hermanns. So wurde die Eisbahn erneut zu einem beliebten Treffpunkt für junge und ältere Menschen. Zum Programm zählten auch das Saftkastencurling für Kinder und Jugendliche, an dem sich zwölf Mannschaften beteiligten, sowie die Nachtwächterwanderung mit Karl Küppers. Die Konzerte auf der Bühne an der Eisbahn mit Rockmusik, Kölsche Tön und Chormusik wurden nach Angaben von Mario Kempf gut besucht. Jeden Mittwoch hieß es für alle Kinder und Jugendlichen „Licht aus, Spot an“, wenn DJ Mocking Jo für die Eislaufdisco auflegte. Erstmals wurde die Wegberger Eisbahn klimaneutral bewirtschaftet: Die Werbegemeinschaft Wegberg wird, wenn der gesamte Stromverbrauch für die Veranstaltung errechnet wurde, ein entsprechendes CO2-Zertifikat kaufen. „Außerdem wurde die Veranstaltung mit Ökostrom betrieben“, erklärt Mario Kempf. Die Kreissparkasse Heinsberg, die NEW und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SEWG) sowie zahlreiche Sponsoren aus der Wegberger Geschäftswelt haben durch Sponsoring und Bandenwerbung die Finanzierung der Wegberger Eisbahn sichergestellt.