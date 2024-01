Bierkasten-Curling in Wegberg Der Wintersport der besonderen Art

Denn Bierkasten-Curling ist eine sportliche Disziplin, die es nur in Wegberg gibt. Japi's-Wirt Peter Jansen, der den Glühweinstand an der Eisbahn betreibt und als Beisitzer im Vorstand der Werbegemeinschaft mitarbeitet, erinnerte sich noch gut an die Anfänge der spektakulären Attraktion, die in der kalten Jahreszeit immer zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer anlockt.