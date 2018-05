Wegberg: Bienen und Insekten willkommen

An der Gierenstraße wurden 1500 Stauden gepflanzt. Die NABU-Gruppe hatte zu dieser Aktion eingeladen und wurde von Helfern unterstützt. Foto: Gisela Stotzka

Wegberg In Wegberg an der Gierenstraße wurden kürzlich 1500 Stauden gepflanzt. Das berichtet die NABU-Gruppe, die zu dieser Aktion eingeladen hatte und von fleißigen Helfern unterstützt wurde.

Die Pflanzen- und Blütenvielfalt soll Insekten anlocken und den Betrachter erfreuen. Bienen, Schmetterlinge und Co. wird von allen Seiten das Überleben schwergemacht. An der Gierenstraße sollen sie ein kleines Refugium bekommen, um sich zu stärken. Neben den Pflanzen liegt der Stamm eines Kirschbaumes am Rande der Fläche. Dieser wird im Laufe der Zeit von ganz allein ein sogenanntes "Hotel" für sie.