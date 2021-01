Die letzte große Parade auf dem Kirchplatz in Wegberg-Beeck fand im Jahr 2019 statt. Wegen der Pandemie musste die Pfingstkirmes 2020 abgesagt werden. In gewohnter Weise wird wohl auch in diesem Jahr die Pfingstkirmes in Beeck (21. bis 24. Mai) nicht gefeiert werden können. Foto: Ruth Klapproth