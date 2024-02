Joeri antwortet in Wegberg Außergewöhnliche Fragen an den Bestatter

Wie geht Verwesung vonstatten, was passiert mit dem Verstorbenen? Auch Fragen wie diese werden gestellt. Christoph Deisen lässt Angehörigen da stets freie Hand, um Berührungsängste abzubauen: „Man darf den Verstorbenen auch anfassen.“ Oberste Prämisse in seinem Bestattungshaus hat die Würde. Die des Verstorbenen, aber auch die der Angehörigen. „Sie kommen in größter Not zu mir. Da ist Zeit das wichtigste Gut, denn jede Familie trauert anders und soll die Zeit bekommen, die sie braucht.“ Und wenn die Angehörigen es wünschen, dürfen sie ihrem Verstorbenen auch ein kleines Geschenk in den Sarg legen. „Dem Verstorbenen darf alles mitgegeben werden, was vergänglich ist.“