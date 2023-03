Bestatter Torsten Heiss aus Wegberg Der letzte Weg im Stromer

Den letzten Weg, den ein Mensch gehen muss, würdig zu gestalten – das ist das dauernde Ziel von Torsten Heiss. In seinem Bestattungsunternehmen in Wegberg sucht er in seinem Bestreben, modern und innovativ zu sein, nach Möglichkeiten, eine Beerdigung in allen Belangen würdevoll zu gestalten. Das Thema Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit spielt dabei eine große Rolle.