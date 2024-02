Für künftige Auszubildende Wegberger Realschüler bekommen Einblicke in Berufe

Schon seit Längerem wirbt die Industrie- und Handelskammer darum, dass mehr Jugendliche eine Ausbildung absolvieren – auch und vor allem im Handwerk und in der Pflege. In der Berufsorientierung solle daher alles getan werden, um Nachwuchskräfte schon nach der Schule für die duale Ausbildung in einem der interessanten Hand­werksberufe zu gewinnen. Es brauche durchlässige Bildungssysteme, die Perspektiven für gute Qualifizierungs­abschlüsse böten. Und es brauche mehr Digitalisierung und Technik in den Berufen. Berufsorientierung hat in der Edith-Stein-Realschule in Wegberg einen hohen Stellenwert. Dazu kamen jetzt an zwei Tagen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Unternehmen aus der Region in die Schule.