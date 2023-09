Benefizkonzert am Rathausplatz Wegberg, wie es hilft und rockt

Zum zweiten Mal hatten die Verantwortlichen jetzt zum großen Benefizkonzert auf den Rathausplatz eingeladen, wo die zahlreichen Besucher ein abwechslungsreiches Programm erwartete. Der Wettergott hatte ein Einsehen – nach ein paar Regentropfen blieb es trocken, und die Fläche vor der Konzertbühne füllte sich. Mit der Daria-Kriegs-Band hatten die Gastgeber eine Lokalmatadorin verpflichtet, die nach Stationen in Hamburg und Kaarst inzwischen in Klinkum heimisch geworden ist. In den 1960er Jahren wuchs die Sängerin, die gelernte Elektronikerin ist, in der Hansestadt auf. Daria Kriegs, die schon im Alter von 15 Jahren Leadsängerin einer Band wurde und die Gitarre als ihren ständigen Begleiter bezeichnet, schreibt eigene Songs. Blues- und Jazzelemente vermischt Kriegs zu ihren eigenwilligen Chansons, die sie dem Publikum in der Mühlenstadt vorstellte.