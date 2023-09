Benefizkonzert in Wegberg Es weihnachtet schon wieder

Der Titel „You never walk alone“, du gehst niemals allein, weist dabei schon direkt auf die Gemeinnützigkeit der Veranstaltung hin, abgewandelt von dem Titel des Liedes aus dem Musical „Carousel“, in dem es in der Futur-Verbform „You will never walk alone“ heißt. „Ich sage das bewusst in der Jetzt-Form, ich will sagen: ‚Ich gehe jetzt mit dir‘“, erklärt vom Dorp.