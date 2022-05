Benefiz-Turnier in Wegberg​: Schmitzhof-Golfer sammeln Geld für Kinderkrebshilfe​

Wegberg 68 Golferinnen und Golfer unterstützten die Krebsforschung, in dem sie in Arsbeck Golf spielten. Zusammen kamen mehr als 4000 Euro.

Neben dem sozialen Engagement spielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch um den sportlichen Erfolg: Den Bruttosieg erzielten Greta Jahnke und Malik Aziz Hamdan. Die ersten Plätze in den Nettoklassen sicherten sich Alexander Mlaker, Dennis Ippen und Matthias Vega Galves-Rivas. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Siegerinnen und Sieger um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 1. Oktober im Golfclub Westerwald statt.