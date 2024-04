Neues Geschäft in Wegberg „Poke Planet“ – für Fans von Pokémon, Yu-Gi-Oh und Co.

Magic, The Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh und One Piece – das sind nur einige große Namen der sogenannten Trading Card Games, also Sammelkartenspiele, die sich seit teilweise fast drei Jahrzehnten nicht nur bei Sammlern enormer Beliebtheit erfreuen. Auch Sammelkarten, die Bilder und Autogramme von Profis aus der Sportwelt zeigen, erzielen auf dem Sammlermarkt teils utopische Verkaufspreise. Bestes Beispiel ist hier die Sammelkarte der US-amerikanischen Baseball-Legende Mickey Mantle aus dem Jahr 1952, die bei einer Auktion des Auktionshauses Heritage für 12,6 Millionen US-Dollar versteigert worden ist.