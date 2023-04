200. Geburtstag von Benedikt Heinen aus Wegberg Wie ein Lehrer 45 Jahre Schulgeschichte prägt

Soweit die Fakten. Wie ging es mit dem Knaben Benedict weiter? Nach seinem Studium im Seminar zu Kempen wirkt er zunächst zwei Jahre als Lehrer in Ellen bei Düren und wird am 1. April 1847 als Oberstufen-Lehrer in Rath angestellt. Die Schülerzahl der inzwischen drei Klassen umfassenden Schule wird beispielsweise für das Jahr 1881 mit 212 angegeben. Lehrer Heinen ist dort 45 Jahre tätig. Während dieser Zeit, so lässt es sich in der Schulchronik nachlesen, gibt es an der Schule ein „Kommen und Gehen“ von mehr als zehn Lehrern. Im Februar 1892 erkrankt der fast 69-Jährige und reicht sein Entlassungsgesuch ein, welches mit Wirkung vom 4. Juni genehmigt wird.