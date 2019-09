Stadt Wegberg stellt Theaterprogramm 2019/2020 vor : Bekannte Schauspieler im Forum Wegberg

Wegberg Die Stadt präsentiert das Programm der Theatersaison 2019/2020. Bei den vier Vorstellungen sind bekannte Gesichter zu sehen.

Mittwoch, 6. November Zum Auftakt des Theaterprogramms 2019/2020 sind Simone Pfennig, Ralf Komorr, Peter Nottmeier, Saskia Valencia, Stefan Preiss, Horst R. Naase und Thomas Gimbel in der Komödie „Funny Money!“ von Ray Cooney in der Version des Tournee-Theaters Thespiskarren zu sehen. Heiner Liebig, ein Buchhalter mittleren Alters, nimmt eines Tages in der U-Bahn versehentlich den Aktenkoffer eines Fremden mit. So kommt er auf einmal in den Besitz von 1,5 Millionen Euro – ausgerechnet an seinem Geburtstag. Der Fund weckt in ihm kriminelle Energien und er drängt seine Frau Johanna, gemeinsam mit ihm und dem Geld, die Flucht in den sonnigen Süden anzutreten. Bald wird sein eigener Aktenkoffer zusammen mit einer Wasserleiche aufgefunden und die Polizei beginnt, sich für Heiner Liebig zu interessieren. Auch die plötzlich vor der Tür stehenden Geburtstagsgäste machen eine unauffällige Flucht nicht leichter. Heiner Liebig gibt sein Bestes, um die verschiedenen Parteien zu beschwichtigen, indem er in immer neue Rollen schlüpft und haarsträubende Erklärungen erfindet. Das Chaos ist perfekt, als ein mysteriöser Mr. Big auftaucht, der Anspruch auf den Koffer erhebt.