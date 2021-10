Nach Corona-Pause : Beim Weihnachtsmarkt soll Wegberg-Beeck wieder leuchten

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr soll der nächste Beecker Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember, um 15 Uhr eröffnet werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Beeck Nachdem im vergangenen Jahr der Beecker Weihnachtsmarkt coronabedingt ausfallen musste, soll er in diesem Jahr wieder stattfinden. Das teilt Heinz Nix von der Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt mit.

Von den Ausstellern sei die Ankündigung begeistert aufgenommen worden. In kurzer Zeit waren fast alle Plätze im beheizten Ausstellerzelt vergeben.

Die Eröffnung des Marktes ist am Samstag, 4. Dezember, um 15 Uhr und beginnt mit dem Schmücken des Tannenbaums durch Kinder des Kindergartens und der Grundschule. Abends gibt es ein vom Kulturförderkreis Opus 512 organisiertes Konzert der Gruppe Quod Libet in der Kirche St. Vincentius und im Anschluss daran spielt die beliebte Beecker Projektband „Before Yule“ auf der Bühne an der Kirche.