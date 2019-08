Diamanthochzeit in Wegberg-Arsbeck : Beim Tanz im Dorf hat es gefunkt

Jutta und Klaus Schink aus Arsbeck sind seit 60 Jahren Seite an Seite. Zum Ehejubiläum haben sie ein großes Familienfest geplant. Foto: Nicole Peters

Arsbeck Jutta und Klaus Schink zogen aus Norddeutschland nach Arsbeck und sind seit 60 Jahren verheiratet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Beinahe genau so lange, wie Jutta und Klaus Schink im Ort wohnen, sind sie verheiratet: Sie zogen 1958 her, gaben sich ein Jahr später am 17. August auf dem Standesamt das Ja-Wort und feiern jetzt Diamanthochzeit. Das Paar hat sechs Kinder bekommen und freut sich über zwölf Enkel und sieben Urenkel. Zum Jubiläum haben sie ein großes Familienfest geplant. Kennengelernt hatten sich die beiden im privaten Rahmen und waren zusammen zum Tanz in die Dörfer in und um Viöl bei Husum gegangen – dabei hat es zwischen ihnen gefunkt.

Die Jubilarin erblickte am 21. März 1939 in Stettin, Pommern, das Licht der Welt. Sie ist mit ihrer Familie in die Nähe von Husum geflüchtet und als Haushaltshilfe ausgebildet worden. Seit dem Umzug nach Arsbeck arbeitete sie bis zur Rente auf dem britischen Militärgelände Wildenrath im Haushalt. Dazu hat sie beim Hausbau geholfen und sich um die Kinder, das Haus und den Garten gekümmert. In ihrer Freizeit ist sie schwimmen gegangen und hat mit der Familie Ausflüge unternommen. Auch hat sie viel gestrickt und die Kinder so mit Pullovern und Jacken eingekleidet.