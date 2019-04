Paradiesvogelblume in Arsbeck : Exotische Pflanzen als Frühstarter

Paradiesvogelblume in Arsbeck

Arsbeck Bei Gärtnersfrau Brigitte Kogge gedeihen im Wintergarten Wärme liebender Gummi- oder Zitronenbaum und Apfelsinenbäumchen. Zehn Jahre musste sie auf die beeindruckende Blüte der Paradiesvogelblume warten.

Geduld zahlt sich aus, sagt ein Sprichwort – im Fall von Gärtnersfrau Brigitte Kogge bestätigt es sich. Allerdings wurde ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt, musste sie doch zehn Jahre lang warten, bis ihre Paradiesvogelblume oder Königs-Strelitzie endlich eine Blüte hervorbrachte. Ein wenig erinnert das kunstvolle Pflanzenwerk in den Farben orange und dunkelblau an einen Vogel, der auf einem Blatt sitzt. Dieses Bild passt zudem gut in die kleine exotische Pflanzenlandschaft, die bei Brigitte Kogge im schützenden Wintergarten gedeiht und wächst. Ein Gummibaum, der seinem Namen mit einem richtigen Stamm gerecht wird, ein gut gewachsener Zitronenbaum sowie ein junges Apfelsinenbäumchen sind hier ebenso wie weitere schmuckvolle Pflanzen zu bestaunen.