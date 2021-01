Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Wegberg : Behindertenwohnheim nach Wasserschaden evakuiert

Wegberg Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Wegberg: Ein Haus, in dem 15 Menschen mit Behinderung leben, wurde durch einen massiven Wasserschaden unbewohnbar.

Wegen eines Wasserschadens musste das Behindertenwohnheim an der Jakob-Hoogen-Straße in Wegberg in der Nacht zu Samstag, 30. Januar, evakuiert werden. Wegberger Feuerwehrleute brachten die 15 Bewohner des Gebäudes noch in der Nacht in eine andere Betreuungseinrichtung nach Erkelenz. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.