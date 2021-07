Stadt Wegberg : Neue Behindertenbeauftragte nimmt Arbeit auf

Petra Siegers ist Behindertenbeauftragte in Wegberg. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Petra Siegers übernimmt die Funktion in Wegberg ehrenamtlich. Von Bürgermeister Michael Stock erhielt sie in der Sitzung des Rates die Bestellungsurkunde.

Petra Siegers ist die neue ehrenamtliche Beauftragte der Stadt Wegberg für Menschen mit Behinderungen. In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause übergab Bürgermeister Michael Stock ihr im Namen des Rates und der Verwaltung die Bestellungsurkunde und einen Blumenstrauß.

„Ich freue mich, dass Menschen mit Behinderungen in der Stadt nun eine direkte Ansprechpartnerin für ihre Belange haben und ihre Mithilfe erbitten können, wenn es darum geht, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung abzubauen oder deren Entstehen entgegenwirken“, erklärte Bürgermeister Michael Stock. Petra Siegers wird künftig die Fachbereiche in der Stadtverwaltung sowie Einrichtungen und Betriebe in allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderung betreffen, unterstützen.