Interessensbeauftragte in Wegberg fordert : „Behinderte Menschen offen wahrnehmen“

Petra Siegers ist seit Mitte vergangenen Jahres die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Wegberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Die Behindertenbeauftragte der Stadt Wegberg zieht nach neun Monaten im Amt eine positive Zwischenbilanz. Aber es gibt auch Herausforderungen zu meistern.

Als ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Wegberg ist Petra Siegers seit Juli 2021 direkte Ansprechpartnerin für die Belange von Menschen mit Handicap. Sie hilft, wenn es darum geht, Benachteiligungen abzubauen oder deren Entstehen entgegenzuwirken. Im Integrationsausschuss gab sie nun einen Einblick in ihre Tätigkeit. Auch hielt sie nicht damit hinter den Berg, wie schwierig es manchmal ist, unbürokratische und schnelle Lösungen zu finden, wenn im öffentlichen Raum Din-Normen und andere Auflagen beachtet werden müssen.

„Es ist mir ein Anliegen, mich mit Herz und Verstand für die Teilhabe und den Lebensraum von behinderten Menschen einzusetzen“, sagte Petra Siegers in ihrem Jahresrückblick. „Es gilt, behinderte Menschen mit offenen Ohren und Augen wahrzunehmen und ihre Anliegen hörbar und sichtbar zu machen.“ Inzwischen erreichen sie viele Anfragen per E-Mail oder Telefon, in ihrer Sprechstunde oder über persönliche Begegnungen. Als Erfolge verbuchte die Behindertenbeauftragte unter anderem, dass es gelungen sei, einer mehrfach behinderten jungen Frau die dauerhafte Stelle einer Erzieherinnenassistenz zu vermitteln. Für einen Wegberger Bürger habe die Stadt an der Kreuzherrenstraße einen Behindertenparkplatz eingerichtet, der eine erhebliche Erleichterung im Alltag bedeute.

„Das Spektrum der Anliegen ist breit und bringt stetig neue Herausforderungen und Lernfelder mit sich“, so Petra Siegers. Zum Beispiel hätten ältere Mitbürger, die auf einen Rollator angewiesen sind, in der Regel keinen Anspruch darauf, ausgewiesene Behindertenparkplätze zu nutzen. Allerdings würden sie sich genügend große Parkplätze wünschen, um ihre Einkäufe selbstständig mit dem Auto erledigen zu können, ohne eingeparkt zu werden. Als große Herausforderung gestalte sich für Menschen mit Handicap zudem die Wohnungssuche. Ein Thema, dem sich Petra Siegers verstärkt widmen will.

Laut einer Statistik des Kreises Heinsberg mit Stand Dezember 2021 leben 5735 Menschen in der Mühlenstadt, die anerkannt schwerbehindert sind. „Jeder Mensch hat Handicaps und jeden von uns kann eine Behinderung treffen, die ihn vor ungeahnte Herausforderungen stellt“, sagte Petra Siegers. „Somit ist das Thema immer persönlich und rührt an Ängste. Behinderungen fordern und überfordern. Ebenso ist es manchmal mit den Anliegen behinderter Menschen und ihrer Angehörigen.“ Darum sei es so wichtig, klare Bearbeitungsabläufe zu definieren und verbindliche Informationen bereitzustellen.

Die Behindertenbeauftragte ist per E-Mail über behindertenbeauftragte@stadt.wegberg.de oder telefonisch unter 02434 83140 zu erreichen. Ihre Sprechstunde im kleinen Sitzungssaal des Rathauses findet nach Voranmeldung zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr an allen Dienstagen statt, an denen der Rat oder die Fachausschüsse tagen.

(stva)