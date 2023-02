Im Beecker Wald Abgestorbene Buchen müssen gefällt werden

Derzeit finden im Beecker Wald – vor allem zwischen dem Grenzlandring (L 400) und der Straße Tannenweg – Baumarbeiten statt. Die hier dominierende Baumart ist die Buche, die in den vergangenen Jahren massiv an den hohen Temperaturen und den langen Trockenheitsperioden gelitten hat. Die Besonderheit im hier beschriebenen Waldabschnitt ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass die Parzelle durch die Bebauung des Tannenweges, seiner Nebenstraßen und den Grenzlangring stark eingeengt und damit sehr schmal ist. Dadurch werde dem Ökosystem Wald ein Teil der Möglichkeit genommen, die vorherrschenden Temperaturen gewissermaßen zu regulieren. Die einwirkenden Bedingungen – in erster Linie die starke Hitze – hätten somit noch stärkere Auswirkungen auf die Gehölzbestände als ohnehin schon und würden sich deutlich stärker aus als an anderen, waldtypischeren Standorten, so die Verwaltung.