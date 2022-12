20 Jahre Beecker Spatzen Wegberger singen Lieder mit Georg Wimmers

Für viele der ehemaligen „Spatzen und Spätzchen“ sowie deren Fans, war es die Gelegenheit den damaligen Chorleiter Georg Wimmers noch einmal voll in Aktion zu erleben und ihn dabei gesanglich zu unterstützen. Viele dachten schon an ein Konzert der ehemaligen Spatzen. „Ganz überrascht riefen mich einige der ehemaligen Chormitglieder an und fragten, wann gehen die Proben für das Konzert wieder los“, berichtete er. Die Begeisterung der ehemaligen Chor-Kinder war immer noch da. Aber es sollte ja kein Konzert werden. Wimmers hatte das Jubiläum bewusst als Offenes Singen geplant, um das gesamte Publikum mit in das vorweihnachtliche Singen einzubeziehen. Viele der Besucher waren mit den Advents- und Weihnachtsliedern des Chores groß geworden, was man an der Textsicherheit vieler Besucher feststellen konnte.