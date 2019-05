Bunte Programme am 19. Mai : Beecker Museen öffnen am Museumstag

Beecker Museen öffnen am Museumstag

Bunte Programme am 19. Mai

Beeck Flachsmuseum und Museum für Europäische Volkstrachten freuen sich am 19. Mai über viele Besucher.

In diesem Jahr lautet das Motto: „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ und wird von der Sparkassenstiftung gefördert. Das Flachsmuseum und auch das Museum für Europäische Volkstrachten öffnen am 19. Mai bereits um 11 Uhr und bieten bis 17 Uhr ein volles Programm. Zusätzlich zu den Museumsaktivitäten wird am Sonntag um 11.30 Uhr der vom NABU (Naturschutzbund Deutschland) neu gestaltete Garten des Museums übergeben.Die Museen freuen sich auf viele Besucher.