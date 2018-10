Beeckbachbühne Wegberg: Eltern spielen für Kinder "Arche Noah"

Wegberg Eltern des St. Vincentius Kindergartens in Beeck spielten für die Kinder Theater. Sie schrieben dafür das Stück „Arche Noah“.

Von Anfang an ist Monique Jungbluth die Autorin, aus deren Feder auch der aktuelle „Noah“ floss. „Sie kennt unsere Stärken bestens und schreibt uns die Stücke gleichsam auf den Leib“, sagt Markus Schlaak, der als vorwitzig-pfiffige Biene Brummi übrigens auch perfekt und zur Freude der Kinder Songs interpretiert, für die Kerstin Schockert, die auch singt, verantwortlich zeichnet. Und mit Stefan Bimmermann als Begleiter am Keyboard kann nichts schiefgehen.

Erleichtert reagieren die beiden Bienen-Damen als sie erfahren, dass sie nicht erst das Seepferdchen machen müssen, um in der Arche mitgenommen zu werden, schließlich kümmern sich die nützlichen Flügelwesen um Blumen und Pflanzen und sorgen für leckeren Honig auf dem Brot. So wird mit dem Spaß auch ein Schuss Naturkunde ins Spiel gemischt. Ebenso wie das Thema Religion, denn „Gottes Wort“ wird aus dem Off eingespielt, und der „Blinde Archen-Passagier“ Brummi erfährt, „dass Gott mich lieb hat“. Als das Loch in der Arche dank Nashorn Nero, das kurzentschlossen sein Horn ins Loch steckt, schließlich doch nicht zum Untergang führt und Land in Sicht ist, sind alle glücklich.