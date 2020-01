Perspektiven für Dalheimer und Beecker Sänger : Kirchenchöre unter neuer Leitung

Beeck/Dalheim Michael Decker ist nun am Start – und der Beecker und Dalheimer Chor proben bereits für ein gemeinsames Konzert.

Das Amt der Sprecherin übernimmt Marita Stawinoga, das der Schriftführerin Ulla Kemf, neue Kassiererin ist Jutta Jauer, und Christel Hassel bleibt Notenwartin. Seit dem 1. Juli proben der Beecker und der Dalheimer Chor gemeinsam unter der Leitung von Michael Decker aus Dülken dienstagabends ab 19.30 Uhr abwechselnd in Dalheim und Beeck. Der in Mönchengladbach geborene Pianist Michael Decker studierte Klavier zunächst an der Musikhochschule Köln bei Ernst Grimm und dann in der Meisterklasse von Vitalij Margulis an der Musikhochschule Freiburg. Anschließend vertiefte er seine Studien mit der Aufführungspraxis bei Bach, der Wiener Klassik und der Schoenberg-Schule bei Josef Mertin in Wien. Als Stipendiat des Cusanuswerkes hospitierte er ein Jahr in London bei Peter Feuchtwanger und dem BBC-Orchester unter den Dirigenten Lothar Zagrossek und Sir John Pritchard. Außer solistischen Programmen ist Michael Decker auf dem Gebiet der Kammermusik und als Liedbegleiter tätig. Dabei reicht das Programm von Bach bis zu Uraufführungen und Jazz. Seit vielen Jahren leitet er auch erfolgreich Männer- und gemischte Chöre.

Aktuell proben der Beecker und der Dalheimer Chor für ein gemeinsames Konzert mit Cäcilia 1846 Wegberg und der Brass Band Merum-Roermond. Zur Aufführung kommt dieses Konzert am 17. November in Beeck und am 15. Dezember in Roermond. Beide Chöre werden außerdem gemeinsam das Cäcilienfest am 23. November in Dalheim und die Mette am Heiligen Abend in Dalheim gestalten.