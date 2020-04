Beecker Kindergarten Sankt Vincentius : Nach wie vor große Verbundenheit

Beeck Die Mitarbeiterinnen des katholischen Kindergartens St. Vincentius halten durch Bastelangebote, Vorlese-Videos oder Briefe in Erinnerung an gemeinsame Aktivitäten auch während der Corona-Krise Kontakt zu den Kindern.

Die Ausmalbilder mit Regenbogen und zwei Wolken spiegeln eine positive Einstellung in Zeiten von Corona wider: „Alles wird gut“ ist darauf ebenso zu lesen wie „Wir bleiben zuhause“ und „Katholischer Kiga St. Vincentius Beeck“. Wie viele Kindergärten und Schulen im Land hat die Beecker Einrichtung das Regenbogen-Motiv an seine Schützlinge, die derzeit zuhause bleiben müssen, ausgegeben, damit sie es farbig gestalten. Für alle Beteiligten drücke das Bild zudem die große Verbundenheit untereinander aus, betont Kindergarten-Leiterin Klaudia Ohlenforst.

Viele der bunt ausgemalten kleinen Landschaften kamen von den Kindern zurück und inzwischen sind Vorlagen zum Ausmalen am Eingangstor ausgehängt – dort zieren auch rund 50 Bilder Tür und Hecke. „Wir waren zunächst davon ausgegangen, dass die Schließung aufgrund des Corona-Virus nur eine kurze Sache ist“, erzählt die Leiterin, „und dann haben wir nach vier Wochen den ersten Corona-Brief geschrieben.“ Ihren 15 Kolleginnen und ihr war wichtig, mit den Kindern in Verbindung zu bleiben. „Die Kleinen brauchen den steten Kontakt und auch die Eltern.“

So erinnerte das Kindergarten-Team zunächst mit Fotografien an die Osterkrippe, die alle im vergangenen Jahr im Flur aufgebaut hatten. Mit einer bunt bebilderten Ostergeschichte konnten die jungen Leser nochmals die Stationen nachvollziehen und aus Palmzweigen gebastelte Kreuze wurden von Pfarrer Tran gesegnet. Ebenso gab es österliche Bastelideen dazu.

Und die Steine als Figuren für ein aufgemaltes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel haben die Kinder der Notbetreuung gestaltet – 13 gehen seit dem 20. April in jeweils immer die gleiche von drei Gruppen. „Wer nicht auf Facebook angemeldet ist, bekommt Screenshots von anderen Eltern“, beschreibt Klaudia Ohlenforst einige kommunikative Wege, „viele Eltern nutzen zudem WhatsApp-Gruppen, in denen sie sich austauschen.“ Es sei schön, dass die Eltern sich kurzschließen und in Kontakt bleiben.

„Es ist bestimmt auch in vielen anderen Einrichtungen so, dass die Erzieherinnen viel leisten“, betont Ohlenforst, so holten sie selbst sich auch schon mal Anregungen bei den anderen. Aktuell werden im Kindergarten 75 Briefumschläge mit Materialien vorbereitet: Damit sollen Väter mit ihren Kindern etwas Schönes zum Muttertag basteln. Diese Tüten werden nach Hause gebracht. Zudem haben sich die Vorschulkinder bereits ihre Schultüten-Motive ausgewählt und zugehörige Zahlen und weitere Dekoration zum Ausschneiden erhalten. Entweder kleben sie diese selbst auf die Tüten auf oder geben die Elemente an den Kindergarten zurück.