Anbau am Kindergarten St- Vincentius Beeck : Feierliche Einsegnung der vierten Beecker Kita-Gruppe

Anbau am Kindergarten St- Vincentius Beeck

Beeck Das ursprünglich große geplante Einweihungsfest fällt coronabedingt aus. Stattdessen zelebrierte Pfarrer Tran mit den Kindern einen kleinen Erntedank-Gottesdienst. Die Erweiterung des Kindergartens ist für den Ort ein großer Gewinn.

Rund ein Jahr nach der Fertigstellung des Anbaus im Katholischen Kindergarten St. Vincentius Beeck nahm Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran die Einsegnung der vierten Gruppe vor. „Die Pläne für den Anbau sind auf Anstoß des Fördervereins auf großen Anklang und eine wahnsinnig hohe Beteiligung gestoßen – sowohl von Seiten der Eltern und der Gemeinde, als auch von Seiten vieler Sponsoren“, berichtete die Leiterin des Kindergartens, Klaudia Ohlenforst. „Im Zuge des Anbaus haben wir ein großes Gemeinschaftsgefühl in Beeck erlebt. Der Kindergarten genießt hier eine sehr hohe Akzeptanz und Wertschätzung, was uns als Team sehr glücklich macht. Es ist schön zu sehen, dass man so hinter unserer Arbeit steht.“