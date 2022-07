Im Beecker Flachsmuseum : Jazz und mehr unter freiem Himmel

Beeck Swinging Summertime, so lautete der Titel des Konzerts, zu dem der Kulturförderkreis Opus 512 eingeladen hatte. Open Air im Flachsmuseum, das soll nach Meinung des Veranstalters kein Einzelfall bleiben.

Stand vor fünf Jahren seine Qualität als Pianist im Vordergrund, so präsentierte er sich beim Konzert Swinging Summertime als virtuoser Saxofonist. Ursprünglich hätte der zweite Auftritt mit einer Begleitband im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Die Corona-Pandemie warf die Planung und die Durchführung durcheinander; das Konzert musste auf dieses Jahr verschoben werden. „In gewisser Weise ist das für uns sogar ein Glücksfall“, meinte Heinrich Heinen für den Kulturförderkreis, der die fast 200 Besucher im Flachsmuseum begrüßte. Durch die Verschiebung wurde es möglich, dass Hopkins neben seinen Jazz All Stars als Stargast den Amerikaner Dan Barrett mitbringen konnte. Barret war als Jazzposaunist unter anderem Mitglied der Big Band des „King of Swing“ Benny Goodman.

„Für uns ist das heute eine Premiere“, erläuterte Heinen. „Zum ersten Mal veranstaltet Opus 512 dank der Freundschaft und den Mitgliedern des Heimatvereins Beeck ein Open-Air-Konzert.“ Dem Titel angepasst, fand das Konzert im Garten des Flachmuseums statt. Rund um das Rondell hatten sich die zahlreichen Jazzfreunde auf Stühlen und Bänken versammelt und hofften, wies Heinen darauf hin, dass das sommerliche Konzert nicht dem Regen zum Opfer fiel. Leichter Niesel vor dem Beginn ließen Befürchtungen aufkommen. Doch blieben Hopkins und seine Freunde unbeirrt, auch wenn das erste Swing-Stück „I may be wrong“ von Henry Sullivan leichte Zweifel verhieß. Beim freundlichen „Smile“ lächelte dann wieder der Himmel.

„Auch für uns ist eine solche Umgebung mit Grillhütte und Garten ungewöhnlich und eine Premiere“, bekannte Hopkins, der humorvoll seine Begleiter und das Programm moderierte. Nach „What is This Thing Called Love“ von Cole Porter kam es zum ersten Stück mit Gesang, bei dem Barett bei „My Blue Heaven“ von Walter Donaldson sein Instrument beiseitelegte und die Sonne aus dem verhangenen Himmel lockte.

Swing, Musik im New-Orleans-Stil, auch wenn das Schlagzeug fehlte, Bossa Nova, Blues – viele Genres wurden bedient, auch wenn sich die Musik und die Hoffnungen von Hopkins nicht immer an die Wirklichkeit hielt. „Der Bossa Nova ‚Tesa Filadosa‘ stammt aus Brasilien, und da ist es immer trocken“, sagte Hopkings – und wurde vom Regen abgestraft, der leicht einsetzte und anhielt, bis es nach dem „Limehouse-Blues“ in die Pause ging.

Heinen hat Geschmack gefunden an Freiluft-Veranstaltungen. „Das bleibt kein Einzelfall“, kündigte er an. Auch in den nächsten Jahren soll es Konzert im Garten des Flachsmuseums geben, so sein Wunsch, der beim Heimatverein Beeck als Träger der Beecker Erlebnismuseum nicht ungehört bleiben dürfte.