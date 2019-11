Martinsmarkt-Premiere mit Bücherei-Neueröffnung : Martinsmarkt zur Bücherei-Eröffnung

Beeck Spielsachen, Kinderkleidung und Kunsthandwerk wurden im Beecker Vincentiushaus angeboten. In der Bücherei gibt es Neuheiten.

Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Am Beeckbach hat den ersten Martinsmarkt in Beeck auf den Weg gebracht. Anlass ist ein Zirkusprojekt, das in zwei Jahren in der Beecker Grundschule angeboten werden soll: Der Erlös aus dem Kuchenverkauf wird dem Förderverein zur Mitfinanzierung des Projekts zugute kommen.

In gemütlicher, stimmungsvoller Atmosphäre wurden die Besucher beim Martinsmarkt empfangen. Dabei hatten die Jungs Mats (8 Jahre) und Florian (9 Jahre) den Gedanken des Martinsfestes mit einer besonderen Aktion umgesetzt. Sie verkauften im Saal Lose, mit denen die Käufer Preise in Form von CDs oder Spielen gewinnen konnten. Die beiden werden den Erlös dem Verein „St. Martin hilft“ beim Adventsmarkt in Wegberg überreichen – somit tragen sie ihren Teil dazu bei, dass bedürftige Kinder im Sommer an einer Ferienfreizeit teilnehmen können. Viele selbstgemachte Artikel stellte Simone Mühlen ein paar Meter entfernt aus. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit hatte sie Brötchenbeutel mit gesticktem Schriftzug genäht: Diese wurden stark nachgefragt. Dazu wiesen auch genähte Wäschesäcke gestickte Verzierungen auf, außerdem hatte sie Holzdekorationen hergestellt und Fertigbrotmischungen in Glasbehältnissen als Geschenke abgefüllt. An anderer Stelle zeugten Schlüsselanhänger und Ohrringe, die aus Polarisperlen und Swarovski-Steinen verschiedener Farben und Größen gefertigt waren, vom Einfallsreichtum der Hobbykünstlerin. Die Katholische öffentliche Bücherei war an gleicher Stelle wie zuvor, aber mit ganz neuer Ausstattung vertreten. Jetzt stehen die Bilderbücher für die Kleinsten, Kinder-, Jugend- und Sachbücher, Romane, Krimis, Hörbücher und Zeitschriften in zeitgemäßen, weißen Regalen. Oder es laden weiße Kisten und bunte Sitzwürfel zum entspannten Stöbern ein.