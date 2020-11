Richtfest fällt wegen Corona aus : Wegberger Höfe nehmen Formen an

Benjamin Gronau vom Architekturbüro (l.) und Josef Aretz, Leiter der Seniorenhilfe der Vianobis GmbH, Vor dem Neubau der Tagespflegeeinrichtung Wegberger Höfe. Das Richtfest musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Im Auftrag der Vianobis entsteht an der Beecker Straße eine weitere Einrichtung zur Tagespflege. Der Bedarf an Tagespflegeplätzen ist in Wegberg sehr hoch. Das Bauprojekt soll bis spätestens Juni 2021 abgeschlossen sein.

Wenn es nach den Verantwortlichen der Vianobis GmbH und der Gronau Wohnungsbau GmbH gegangen wäre, hätte es in diesem Tagen ein zünftiges Richtfest mit Richtspruch und Festreden auf dem Gelände des ehemaligen Begegnungszentrum an der Beecker Straße in Wegberg gegeben. Die Corona-Pandemie machte der Absicht einen Strich durch die Rechnung, wird jedoch nicht dazu führen, dass die Fertigstellung des Brauprojekts im Juni 2021 in Frage gestellt werden muss: An der Beecker Straße entwickelt das in Wildenrath beheimatete Bauunternehmen aus Wildenrath die Quartiersmaßnahme „Wohnen in den Wegberger Höfen“.

In Zusammenarbeit mit Vianobis wird zu den bestehenden Einrichtungen derzeit eine teilstationäre Einrichtung zur Tagespflege gebaut, in der 15 Tagesgäste durch die Mitarbeiter von Vianobis betreut werden können. Nachdem der Kreis Heinsberg den Bedarf dieser Plätze festgestellt und Vianobis den Zuschlag für die Einrichtung und Betreuung bekommen hatte, wurde mit dem Familienunternehmen Gronau das Projekt „Tagespflege Wegberger Höfe“ in Angriff genommen.

Info Pflegende Angehörige entlasten Zielgruppe der Tagespflege sind Menschen, deren häusliche Betreuung und Pflege in der Nacht, am frühen Morgen, am Abend sowie in der Regel am Wochenende durch Angehörige oder anderweitig sichergestellt ist. Durch den Besuch einer Tagespflege ist eine stationäre Unterbringung zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Eine weitere Zielsetzung ist es, pflegende Angehörige und auch andere Pflegepersonen zu entlasten und zu helfen, den Vorrang der häuslichen Pflege sicherzustellen.

„Bei den Wegberger Höfen handelt es sich um ein Quartiersprojekt“, erklärt Josef Aretz, Leiter der Seniorendienste der Vianobis GmbH, „Es befinden sich dort drei ambulante betreute Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen, eine Inklusionscafé und eine Tagesstruktur für Menschen mit Behinderungen.“ Die Tagespflege sei eine anerkannte Einrichtung der Pflegekasse und des Kreises Heinsberg. Mit ihr erweitert Vianobis das Angebot in diesem Quartier, wie Martina Flügel, bei dem Unternehmen mit Sitz in Gangelt für die Kommunikation zuständig, erklärt. So hat vor Ort unter anderem auch ein ambulanter Pflegedienst Räume bezogen.

Bauherr der Tagespflegeeinrichtung und Eigentümer der Immobilie ist die Gronau Wohnungsbaugesellschaft, die die Räume zunächst für 15 Jahre an Vianobis vermietet hat. Benjamin Gronau hält die Daten und Fakten zum Neubau bereit: Auf einer Grundstücksfläche von 981 Quadratmetern entsteht das Gebäude mit 288 Quadratmeter. Es handelt sich um einen modernen Baukörper, der sich mit seinem Flachdach in das Quartier einfügt.

Der Neubau der Tagespflege ist eines der letzten Projekte in diesem rund 8600 Quadratmeter großen Bereich. Seit 2014 beschäftigt sich Gronau mit der Überplanung und der Bebauung des Geländes nach der Vorgabe der Stadt Wegberg, dort die „Schaffung von seniorengerechtem, barrierefreiem Wohnraum“ zu bewerkstelligen. Bis Ende 2021 soll die Vorgabe vollständig umgesetzt sein.