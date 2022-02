12,4 Millionen Euro stehen zur Debatte : Baukosten für neue Wegberger Feuerwache explodieren

Wegberg Nun stehen 12,4 Millionen Euro zur Debatte. Auch der ursprüngliche Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Die Stadtverwaltung nennt Gründe für diese Entwicklung.

Das größte kommunale Bauprojekt seit dem Bau des Schul- und Sportzentrums Anfang der 70er Jahre hält Wegberg weiterhin in Atem. Der Grund: drastisch steigende Baukosten. Auch im heutigen Ausschuss für Bauen und Wohnen wird der vierte Projektbericht zum Stand der Maßnahme aller Wahrscheinlichkeit nach wieder für Gesprächsstoff sorgen. Denn nun soll der Neubau der Feuerwache an der Maaseiker nicht mehr 9,4 Millionen Euro kosten, so der Stand August 2021, sondern 12,4 Millionen Euro. Inwiefern dies mit dem Kostendeckel vereinbar ist, den der Stadtrat Mitte 2021 aus Sorge vor einem Fass ohne Boden beschlossen hatte, wird Gegenstand der politischen Auseinandersetzung sein. Bereits Ende November 2021 war klar geworden, dass eine neue Kostenkalkulation über alle Gewerke hinweg erforderlich ist.