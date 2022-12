Baubetriebshof in Wegberg Der ewige Kampf gegen Schmutz und Unkraut

In der Werkstatt gibt Ulrich Kauven den Ton an. Als Vorarbeiter hält er gemeinsam mit drei Mitarbeitern den Fuhrpark in Ordnung, wartet die Fahrzeuge, aber auch Kleinmaschinen wie Motorsägen, Heckenscheren oder Spezialgerät, das der „thermischen Wildkräuterregulierung“ dient. Ulrich Kauven fasst das so zusammen: „Wir kümmern uns um alles, was Krach macht und bewegt werden muss.“ Darüber hinaus werden in der Werkstatt Tische und Bänke geschreinert – als Mobiliar im öffentlichen Raum. Auch für den Aufbau und die Wartung von PV-Anlagen ist das Werkstatt-Team zuständig.