Premiere im Basislager Petersholz : Märchenfest für Jung und Alt

Wegberg Märchen sind doch nur etwas für Kinder, oder? Ute Eschweiler muss da ausdrücklich widersprechen: „Märchen verbinden und öffnen die Seele“, sagt die Märchenerzählerin.

„Es ist einfach schön, sich hinzusetzen und einfach nur zuzuhören.“ Das gelte genauso für Er- wie für Heranwachsende. Hinzu kommt: 2016 hat die Unesco das Märchenerzählen zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Dadurch sollen Volksmärchen erhalten werden und im kollektiven Gedächtnis lebendig bleiben. Wenn also das Basislager am letzten August-Wochenende zum Märchenfest nach Petersholz ruft, dann dürfen sich Menschen jeglichen Alters angesprochen fühlen.

Es ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art, die Ute Eschweiler begleitet. Die gelernte Kinderkrankenschwester war Mitinitiatorin von drei Märchenfestivals, die in den Jahren 2005, 2008 und 2010 in Hückelhoven stattgefunden haben. Für die Mühlenstadt Wegberg wird es allerdings eine Premiere sein. Ute Eschweiler ist übrigens keine Vorleserin, die Märchen aus aller Welt trägt sie frei vor, ein dickes Märchenbuch braucht sie nicht. Vor allem geht es darum, die Vorstellungskraft der Zuhörenden anzuregen „Märchen regen unsere Phantasie dazu an, neue und kreative Lösungen zu finden“, sagte Linda Ringering vom Basislager, einem gemeinnützigen Unternehmen, das schwerpunktmäßig in der Jugend- und Erwchsenenhilfe tätig ist. „Und in diesen chaotischen Zeiten brauchen wir kreative Köpfe.“ Getreu einem Ausspruch von Albert Einstein: „Phantasie ist wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt, Fantasie aber umfasst die ganze Welt.“