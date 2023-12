Basislager Wegberg Die erste solidarische Landwirtschaft im Kreis

„Solawi“ heißt das Kennwort. Gemeint ist damit „solidarische Landwirtschaft“, wie Linda Ringering gerne erläutert. Die junge Frau ist Leiterin des Basislagers Wegberg, einer Zukunftswerkstatt und eines Hilfsnetzwerks für Kinder, Jugendliche, Familien und andere Interessierte. Die diplomierte Sozialpädagogin bietet bisher in Petersholz und in Erkelenz ihre Hilfe an, damit Menschen wieder zur Ruhe kommen, sich sammeln und neue Pläne für die Zukunft schmieden können.