Basislager Wegberg : Genug Raum geben, um sich zu entfalten

Das Basislager Wegberg liegt idyllisch an einem Waldstück in Petersholz. Zu tiertherapeutischen Zwecken setzen Linda Ringering (l.) und Sabrina Wallek auch Pony Bella ein. Foto: Stephan Vallata

Petersholz Was das Basislager Wegberg genau ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Es ist Zukunftswerkstatt für Kinder und Familien, Hilfsnetz und ein Ort, an dem Menschen zu sich selbst finden können. Warum Diagnosen nicht wichtig sind.

Das Basislager befindet sich nicht etwa in großer Höhe, sondern kaum mehr als 80 Meter über Normalnull im 70-Seelen-Örtchen Petersholz – am Rande eines Waldgebietes, das sich etwas weiter westlich bis ins Schaagbachtal und den Birgeler Urwald erstreckt. Dort wird die Luft nicht dünn, sondern sie ist frisch, klar und riecht nach Abenteuer. Basislager – der Name ist nicht im alpinistischen Sinne zu verstehen, sondern im sozialen: Menschen, die eine Basis für ihre Entwicklung brauchen, finden hier Raum, sich zu entfalten. Es lässt sich kaum auf eine kurze Formel bringen, was das Basislager eigentlich genau ist: Zukunftswerkstatt für Kinder, Familien und alle Interessierten, aber auch multiprofessionelles Hilfsnetz für alle Anliegen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie Partner für Ämter, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe.

Die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren noch einmal deutlich verändert für das 20-köpfige Team aus Sozialpädagogen, Psychologen, Sporttherapeuten und anderen Experten, Kostenpflichtiger Inhalt das auch in Erkelenz und neuerdings Heinsberg aktiv ist: Durch die Corona-Pandemie sind bei vielen Menschen seelische Schäden entstanden, die nach und nach immer offensichtlicher werden, wie Geschäftsführerin Linda Ringering feststellen musste. „Der Anteil von Kindern mit psychischen Erkrankungen ist extrem gestiegen.“ Das Spektrum reiche von Ess- bis hin zu Angststörungen. Hinzu komme, dass die erlernte soziale Distanz während der Pandemie sich nicht so einfach abschütteln lasse. „Sich gegenseitig an den Händen zu halten, war lange Zeit unvorstellbar“, nennt die Sozialpädagogin ein einfaches Beispiel. Die Folge: „Mit einer siebten Klasse kann man nicht mehr das machen, was vor Corona selbstverständlich war.“ Wer an den Angeboten des Basislagers teilnimmt, verbringt die meiste Zeit an der frischen Luft, im Sommer wie im Winter. Das Areal ist weitläufig und bietet einen direkten Zugang in den Wald. Kinder können klettern, schnitzen, sich im Bogenschießen oder Slacklining – dem Balancieren auf einen gespannten Band – üben. Oder sie verbringen Zeit in der Jurte am Lagerfeuer, wenn’s mal kälter wird. In einem kleinen Nutzgarten wachsen Tomaten, Zucchini, Mais und andere Pflanzen. Auf einer nahe gelegenen Koppel grasen Ponys, die zu tiertherapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Alle Angebote sind handlungsorientiert, integrativ und beruhen auf Freiwilligkeit.

Info Kreativitätskurs für Kinder nach den Ferien Angebot Am 22. August startet ein kostenloser Kreativitätskurs für Kinder von sechs bis zwölf Jahren – gefördert durch das Programm „Aufholen nach Corona“. Termine sind montags von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung: buchung@basislager-wegberg.de.

„Das Basislager ist der Ort, an dem wir Menschen den Raum geben, sich selber zu erfahren“, sagt Linda Ringering zusammenfassend. „Wir verstehen uns dabei nicht als Lehrer, sondern als Begleiter.“ Auch stünden nicht Diagnosen im Vordergrund, sondern immer der Mensch an sich und seine Bedürfnisse. Für Kinder mit Autismus oder sozialen Auffälligkeiten würden keine separaten Gruppen eingerichtet, so Linda Ringering. Alle gestalten das Programm gemeinsam. Ganz neu im Angebot hat das Basislager einen Leseclub in Kooperation mit der Stiftung Lesen, immer dienstags und donnerstags von 16 bis 17 Uhr in Heinsberg. Angesprochen werden sollen vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten. „Wir möchten vermitteln, welche Welten in Büchern stecken, sagt Sabrina Wallek vom Basislager.