AWM-Firmenbesichtigung bei "Bedachungen Baltes" : Bedachungsunternehmen mit Tradition

Wegberg Die Freunde und Mitglieder des Aktionskreises Wegberger Mühle blicken hinter die Kulissen des Wildenrather Unternehmens Baltes Bedachungen. Firmenchef Bernd Baltes berichtete aus der Unternehmensgeschichte.

Bernd Baltes gab zunächst auf unterhaltsame Weise Einblick in die Historie. So war der Familienbetrieb vor etwas mehr als 150 Jahren gegründet worden. Einen großen Auftrag stellte 1909 die Eindeckung des damaligen Klosters St. Ludwig nahe Dalheim dar, an der Großvater Engelbert Baltes zweieinhalb Jahre arbeitete. Dieser führte einen Zwei-Mann-Betrieb. Die Söhne Heinrich und Leonhard traten in dessen Fußstapfen, erzählte Bernd Baltes. Er selbst legte später als Viertbester auf Bundesebene seine Meisterprüfung als Dachdecker ab und übernahm 1975 den Betrieb. Im Weiteren folgte eine große Expansion: So waren 1990 bereits 30 Mitarbeiter, im Jahr 2000 50 und 2010 75 beschäftigt, wobei es heute 65 sind. Auf fachlichem Gebiet nahm Baltes 2007 die Solarabteilung dazu. „Das Unternehmen ist ausgerichtet auf Aufträge, die von Einfamilienhausdächern bis hin zu 40 000 Quadratmeter großen Industriebauhallen reichen“, führte der Geschäftsführer aus. Dabei hat die Firma in den letzten 25 oder 30 Jahren jährlich zu mehr als zehn Prozent der Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk im Kreis Heinsberg gestellt. Standort seines Betriebs war zunächst Arsbeck, wobei eine große Erweiterung 1986/87 auf der dortigen Bücher Straße erfolgte. 1996 erhielt er dann die Möglichkeit, auf dem ehemaligen Nato-Flughafengelände, dem heutigen Wegberg-Oval, einen Neustart zu beginnen. Auf insgesamt 18 800 Quadratmetern sind dort die Hallen und Büros angesiedelt. „Wir sind am Niederrhein die Nummer zwei und werden die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Firma bestehen bleibt“, betonte er.